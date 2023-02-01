Партия «Ак жол» в будущем будет ставить вопрос вступления Казахстана в ЕС

Казахстан должен внедрять европейский путь развития, европейские подходы в отношениях государства и общества, европейские стандарты качества жизни. Поэтому в будущем в партии «Ак жол» планируют ставить вопрос о вступлении Казахстана в Европейский союз, заявил в среду в ходе XXI съезда лидер партии Азат Перуашев.

«Наш выбор – выбор демократической партии “Ак жол” – это европейский путь развития, европейские подходы в отношениях государства и общества, европейские стандарты качества жизни. Как писал лидер “Алаш” Алихан Бокейхан, мы видим будущее в приобщении к лучшим достижениям западных государств. Более того, партия “Ак жол” в качестве дальней перспективы рассматривает не только внедрение европейских подходов, но и постановку когда-то, в будущем, вопроса вступления Казахстана в Европейский союз», - заявил Перуашев.

В качестве примеров европейского пути Перуашев привел необходимость проведения честных выборов, внедрения для этого электронного голосования, создание независимого и справедливого суда и развитие демократии и парламентаризма. Все эти пункты заложены в проекте предвыборной программы партии.