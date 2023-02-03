Население Казахстана в 2022 году выросло на 262 тысячи человек

За 2022 год население Казахстана выросло на 261,8 тыс. человек или на 1,34%. К 1 января 2023 года численность населения страны достигла 19 765 тыс. человек, сообщило бюро национальной статистики.

Больше всего в 2022 году выросло население в столице – на 4,53%, в Алматы – 2,87%, в Мангистауской области – 2,82%, в Шымкенте – 2,54% и Алматинской области - 1,86%.

Население Астаны к началу 2023 года достигло 1 354,4 тыс. человек, Алматы – 2 161,7 тыс., Шымкента – 1 191,9 тыс.

В целом рост населения выше республиканского уровня в прошлом году наблюдался в семи регионах, еще в шести регионах прирост населения был ниже общереспубликанского уровня, а в семи регионах население убывало.

В числе регионов с убывающим населением были Северо-Казахстанская область – население здесь сократилось на 0,94%, Костанайская область – на 0,43%, Восточно-Казахстанская область – на 0,38%, Абайская область – на 0,28%, Павлодарская область – на 0,21%, Карагандинская область – на 0,02%, Жетысуская область – на 0,01%.

В одном регионе – Северо-Казахстанской области – по-прежнему отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

В 15 из 20 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения отмечается только в Алматинской и Мангистауской областях, Шымкенте, Алматы и Астане.

В целом по стране сальдо миграции за 2022 год в Казахстане вновь было отрицательным.

Городское население страны в прошлом году выросло на 1,81% до 12 208 тыс. человек, сельское население – всего на 0,6% - до 7 556 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 61,8%, доля сельского населения - 38,2%.