Она также сообщила о не прекращающемся давлении и угрозах
Динара Егеубаева сообщила о нападении на своего сына
ФОТО ОЛЖАСА ЖАКЕНОВА

Журналистка и участница независимого блока «Алтыншы Қаңтар» Динара Егеубаева в понедельник на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека сообщила о нападении на своего сына ночью в воскресенье, 5 февраля.

Журналистка рассказала, что ее сын, Ади, вышел из дома примерно в десять часов вечера в воскресенье и направился в магазин, говоря по телефону со своим другом. По дороге он присел на скамейку и продолжил телефонный разговор.

«В этот момент он увидел какого-то молодого человека, который громко говорил по телефону перед ним. Мой сын встал и направился в сторону магазина, и в этот момент этот парень его окликнул: "Брат!" Ади обернулся и увидел молодого человека, который капюшоном закрывал свое лицо, были видны только глаза. В другой руке у него был пистолет. Он стоял с протянутой рукой и направлял пистолет в сторону Ади. Этот парень сказал моему сыну: "Отключи телефон, спокойно, не волнуйся и убери телефон"», - рассказала она.

По словам Егеубаевой, ее сын убежал, а нападавший не погнался за ним, но прокричал ему вслед, что пистолет «не настоящий».

Егеубаева сообщила об инциденте охраняющему ее полицейскому, который сообщил в полицию, что было совершено нападение.

«Ади написал заявление, он все на месте подробно показал, рассказал. И вот буквально за несколько минут до пресс-конференции он мне сообщил, что есть видеозапись», – рассказала она.

Журналистка расценивает произошедшее как давление и связывает нападение на сына со своей профессиональной и политической деятельностью. Она также сообщила, что ей продолжают поступать различные сигналы. В частности, с ней, ее братом и Альнуром Ильяшевым, также участвующим в блоке «Алтыншы Қаңтар», пытаются «договориться», проводят некие беседы, однако ни она, ни Ильяшев не уточнили, от кого именно эти попытки исходят.

«Тот сигнал, о котором я говорила, он произошел именно вчера. И эти сигналы, эти попытки договориться, они были сделаны одновременно со мной, с моим родным братом и с Альнуром Ильяшевым. Это довольно близкие, а также авторитетные люди (те, кто проводит с активистами беседы - В.). И именно вчера напали на моего сына», – сказала Егеубаева.

Альнур Ильяшев добавил, что такие «встречи» длятся по нескольку часов, и в ходе них задаются вопросы о том, для чего участники блока планируют участвовать в выборах и какие цели преследуют.

«Именно в ситуации с Динарой в ходе этого разговора, беседы, которая вчера проходила за несколько часов до этого происшествия, прозвучало слово "дети" – условно говоря, "тебе не страшно за детей?" И когда спустя несколько часов происходит такой инцидент, волей-неволей ты начинаешь думать, что это не какая-то случайность и не общий рост криминогенной обстановки в стране и в городе в частности», – сообщил Ильяшев, при этом не уточнив, с кем была встреча.

Он добавил только, что произошедшее следует рассматривать в контексте продолжающихся атак на журналистов в Казахстане.

Егеубаева − участница гражданского блока «Алтыншы Қаңтар», объявившего в конце декабря 2022 года об участии в выборах в мажилис по одномандатному округу. В ходе пресс-конференции она также напомнила, что давление на нее началось перед прошедшими в прошлом году президентскими выборами, когда 18 ноября ей приклеили дворники на автомобиле, заклеили двери и спустили колесо. Затем, 20 ноября, в день выборов, ей поступил звонок о заминировании машины, а 13 января этого года ее машину подожгли. Подозреваемые по этому делу были задержаны, сейчас продолжается досудебное расследование.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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