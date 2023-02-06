Предприниматели Астаны заявили, что не получили финансирование по программе ArtSport

В понедельник в акимате Астаны собралась группа из 50 человек – предприниматели и родители, которые требовали немедленной выплаты за январь и прозрачности ArtSport. Они пробыли в акимате с 11 утра до 8 вечера.

Изначально они планировали провести санкционированный митинг, но их пригласили на встречу с представителями акимата. Собравшиеся пожаловались на непрозрачность системы и слабый уровень коммуникации со стороны городских властей.

«По этой программе дети бесплатно ходят на разные кружки за счет государства. Мы за январь отработали с детьми, но никаких денег не поступило. А нам нужно выплачивать зарплаты преподавателям, налоги и свои расходы. Они поставили нас под угрозу банкротства», – сказала одна из предпринимательниц.

По словам собравшихся, акимат пытается внедрить новую платформу вместо ArtSport, однако никаких уведомлений не было. Они заявили, что тендер не объявлялся, хотя акимат знал, что договор с платформой истечет в январе 2023 года, но ничего не предпринял.

«Деньги в бюджете уже есть. Пообещали перевести за неделю, но это кажется невозможным», – отметили предприниматели, заявив, что невыплата может нанести ущерб малому и среднему бизнесу.

Они также выразили общее недовольство работой платформы, заявив, что сокращение ваучеров и возраста детей для участия в программе, являются «антинародными», поскольку это, в свою очередь, позволило акимату «в лице управления культуры и спорта выбирать платформу по своему усмотрению».

«Такая децентрализация чревата коррупцией», – сказал председатель республиканского общественного обеднениями Artsport Kazakhstan Куат Ергалиев.

Собравшиеся утверждают, что у них есть предписание генеральной прокуратуры об устранении нарушений в принятии приказов руководства Минкультуры и спорта.

К концу дня шестерых представителей группы приняло руководство управления культуры и спорта акимата. Стороны пришли к соглашению о выплате за январь и февраль.

В столице в рамках государственного творческого и спортивного заказа функционирует 581 спортивная секция по 25 видам, а также 1 034 творческих кружка по 45 направлениям.

Теперь уже бывший министр культуры и спорта Даурен Абаев сообщал, что для улучшения условий занятий и совершенствования самой программы в нее будут внесены изменения, к поставщикам услуг ужесточат требования: помещения должны соответствовать санитарным нормам, противопожарной безопасности, оснащены видеонаблюдением и необходимым инвентарем, а минимальный возраст детей будет установлен в зависимости от вида спорта. При этом сообщалось, что ведется интеграция платформы программы с Национальной образовательной базой данных.

Нынешний министр культуры и спорта Асхат Оралов в январе заявлял, что программа Artsport в Казахстане продолжится, «но в новом формате».

«Каждый регион разрабатывает свою программу по программе Artsport. Работа в этом направлении будет продолжена», - говорил он.