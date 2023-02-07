Смаилов поручил не допустить рост инфляции более 9,5% по итогам года

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства во вторник поручил удержать инфляцию по итогам 2023 года на уровне не более 9,5%. Он уверен, что все инструменты для этого есть.

«Наша задача – удержать уровень инфляции по итогам 2023 года в коридоре не более 9,5%. Данный коридор считаю достижимым при активной работе всех регионов по стабилизации цен на продукты питания, особенно в период межсезонья. Все инструменты для этого имеются», - сказал Смаилов.

Он добавил, что заложены запасы из урожая прошлого года, поэтому на овощи должны быть фиксированные цены. Однако акиматы подходят к этой работе формально, заявил глава кабмина.

«Акиматам предоставлены все необходимые рычаги по сдерживанию цен, выделены финансовые средства, но цены все равно растут. Акиматы не показывают эффективность работы. Из-за формального подхода на местах к исполнению поставленных задач мы наблюдаем отрицательные результаты работы. Например, регионам поручалось обеспечить контрактацию по луку. Неоднократно акимы докладывали, что потребность своих регионов обеспечили. Лука в стране выращивается достаточно, однако для снижения роста цен на него мы были вынуждены предпринимать экстренные меры, вводить запрет на экспорт», - сказал Смаилов.

Он напомнил, что в стране переформатирован механизм форвардного закупа для финансирования в первую очередь производителей, но и тут акиматы продолжают выделять средства поставщикам, «размножая посредников». Кроме этого, несмотря на то что регионам дана возможность формировать запасы в стабилизационных фондах по выгодным ценам, эта работа не проводится.

«С начала года нет фактов выявления нарушений законодательства в сфере торговой деятельности. Всем акиматам направлялись алгоритмы и рекомендации для улучшения работы региональных комиссий. По факту приходится “из-под палки” заставлять регионы проводить данные заседания, которые все равно не дают результата», - заявил премьер.

Смаилов подчеркнул, что стабилизация цен на продовольственные товары – это важнейшая задача правительства и акиматов, поэтому, «в случае формального подхода и отсутствия результатов, будут приниматься соответствующие решения».

Между тем министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что не все регионы запаслись в полном объеме, например, картофелем. Рекомендуемый объем МСХ составляет 73 тыс. тонн, регионами законтрактовано 85,8 тыс. тонн картофеля. В «зеленой» зоне находятся 13 регионов, где объем контрактов составляет 100 и более процентов от рекомендуемого объема МСХ (Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская, Акмолинская, Атырауская, ВКО, ЗКО, Абайская и Жетысуская области, гг. Астана и Алматы). Семь регионов – в «желтой» зоне, где объемы контрактов составляют от 50% до 100% (СКО, Актюбинская, Алматинская, Мангистауская, Павлодарская, Улытауская области, Шымкент.) При этом основные регионы-производители картофеля – СКО и Павлодарская область – сообщают о достаточности запасов картофеля на рынке.

Вместе с тем в мае потребность внутреннего рынка планируется обеспечить за счет импортных поставок из южных стран в объеме 5,1 тыс. тонн, в июле – уже за счет поставок раннего картофеля из Туркестанской области в объеме 4,9 тыс. тонн, сообщил Карашукеев.

«Что касается контрактов по моркови, то складывается аналогичная ситуация как по картофелю. В целом объем контрактов регионов составляет 28,8 тысячи тонн», - сказал министр.

По его словам, 11 регионов - в «зеленой» зоне, где имеются объемы контрактов свыше 100% (Атырауская, Костанайская, Туркестанская, Акмолинская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская, ЗКО, СКО, ВКО и г. Алматы). Восемь регионов – в «желтой» зоне, где объемы контрактов составляют от 50% до 100% (Актюбинская, Жамбылская, Алматинская, Абайская , Улытауская, Жетысуская области , гг. Астана, Шымкент), Павлодарская область – в «красной» зоне: объемы контрактов менее 50%. Потребность в импорте составляет 2 тыс. тонн, в ранних овощах – 3,8 тыс. тонн.

По капусте в рекомендуемый объем МСХ – 27,9 тыс. тонн, объем контрактов регионов составляет 19,1 тысячи тонн, при этом в пяти регионах объемы контрактов менее 50% (Мангистауская, Алматинская, Жамбылская, Жетысуская и Улытауская области). Потребность по импорту в регионах составляет 4,1 тыс. тонн, по ранним овощам – 1,3 тыс. тонн. По луку при рекомендуемом объем МСХ в 19,5 тыс. тонн объем контрактов составляет 25,4 тыс. тонн. Потребность в импорте составляет 2,8 тыс. тонн, в ранних овощах – 2,2 тыс. тонн.

В новость в 13:09 внесены корректировки: пресс-служба премьер-министра исправила коридор инфляции в сторону понижения - с 10% до 9,5%.