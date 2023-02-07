Казахстанец нет среди погибших и пострадавших в Турции – МИД

По последним данным, которые имеются в министерстве иностранных дел Казахстана, при землетрясении в Турции граждане нашей страны не пострадали, погибших нет. Всего же в Турции могут находиться до 75 тысяч казахстанцев, а часть студентов вернутся на родину бортом МЧС, сообщил во вторник официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

«Дипломаты в Турции находятся на постоянной связи с управлением по ЧС Турции. До настоящего времени пострадавших или погибших граждан РК в списках не значится. Следует учесть, что в связи с большим количеством разрушений спасательные работы продолжаются», - сообщил Смадияров.

Он отметил, что казахстанские дипломаты проводят работу по установлению связи с гражданами Казахстана. Однако, уточнил Смадияров, за последние сутки несколько казахстанцев обратились с просьбой в поиске своих детей, которые обучаются в Турции.

«Сейчас эта информация проверяется, конкретно пока ничего не могу сказать», - добавил он.

Вместе с тем он сообщил, что почетный консул в городе Мерсин обеспечил проживание в гостинице 25 казахстанцам, в том числе, 19 студентам.

«Сегодня эти 19 казахстанских студентов были доставлены в Анкару и далее они вечером вылетят в Казахстан рейсом Анкара – Астана», - проинформировал официальный представитель МИД.

Кроме того, почетный консул в городе Кония оказал содействие, чтобы из Аданы в Стамбул перевезли 12 казахстанских студентов.

Смадияров напомнил, что сегодня утром в Турцию вылетел борт МЧС Казахстана для помощи пострадавшим. На этом самолете часть казахстанцев будет возвращена домой.

«Этим же бортом планируется привезти в Казахстан некоторых наших граждан, которые изъявили желание вернуться домой. По состоянию на 15:00 – 18 человек, из них 16 граждан РК и двое граждан Кыргызстана. Ожидается прибытие борта в Астану, время вылета будет сообщено дополнительно», - добавил он.

В целом на консульском учете в Турции состоят 968 граждан Казахстана, в Анкаре – 498, в Стамбуле – 45, в Анталье – 189. При этом, по последним данным, в Турции обучаются 8 219 казахстанских студентов. А в общей сложности, по информации турецких властей, в стране могут находится около 75 тыс. граждан Казахстана.