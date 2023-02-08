Суд Тараза признал виновными в участии в январских событиях пятерых погибших

7 февраля в суде № 2 города Тараз огласили приговор в отношении девятерых обвиняемых в организации массовых беспорядков и участии в них, в призыве к участию в беспорядках, в незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении боеприпасов. Пятеро были осуждены посмертно, одного обвиняемого приговорили к двум годам лишения свободы, остальных освободили по амнистии, сообщает Радио Азаттык .

«Несмотря на введенные ограничения и режим чрезвычайного положения, подсудимые в ночь с 5 на 6 января 2022 года, осознавая общественную опасность своих деяний, призывали не подчиняться законным требованиям представителей власти и к участию в массовых беспорядках, участвовали в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества, с применением огнестрельного оружия и оказанием вооруженного сопротивления представителям власти», - зачитал приговор судья Баглан Торебекулы, при этом добавив, что «вина подсудимых объективно подтверждена показаниями очевидцев происшествия, видеозаписями, заключениями экспертиз».

Асхат Ташекеев и Гани Керембаев были освобождены с применением амнистии, а Нурбол Ережепов получил девять месяцев лишения свободы условно с амнистией. Марат Бекбау приговорен к двум годам лишения свободы в колонии «максимальной безопасности». К нему не была применена амнистия из-за прошлой судимости. Все четверо отвергали обвинения.

Пятеро погибших - Исатай Донбаев, Райс Рысбеков, Ержан Байжанов, Нурсултан Куатбаев и Токтар Ошакбай - признаны судом виновными посмертно.

Приговор не вступил в законную силу. Судья сообщил сторонам, что у них есть 15 дней на подачу апелляции.

После оглашения приговора родственники погибших, покидая зал суда, выкрикивали, что они будут обращаться в Верховный суд, чтобы добиться справедливости. Он заявляли, что у суда нет никаких доказательств, и указывали на ошибки в показаниях свидетелей.

23 ноября в Таразском городском суде начался судебный процесс по январским событиям над девятью обвиняемыми. Пятеро из них погибли в прошлом году в январе. Родственники погибших, не согласные с предъявленными обвинениями, несколько раз приезжали в Астану, требуя справедливого расследования. Они отрицают обвинения, считая, что их близкие не были причастны к преступлениям, и указывают на многочисленные нарушения во время досудебного расследования, а также на то, как пытаются сфабриковать дело на судебном процессе, начавшемся в конце ноября в Таразе. Власть писала о том, как они пытаются бороться за правду и честный суд.