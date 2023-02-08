Досаев подписал меморандум о сотрудничестве с основательницей маркетплейса
Wildberries откроет логистический центр в Алматы
ФОТО REUTERS

Маркетплейс Wildberries откроет логистический центр в Алматы, строительство которого запланировано на этот год, сообщает пресс-служба акимата города. Аким мегаполиса Ерболат Досаев подписал меморандум о сотрудничестве с основательницей маркетплейса Татьяной Бакальчук.

Ожидается, что в строительство компания инвестирует около $100 млн. В рамках инвестиционного проекта местным предпринимателям окажут содействие в масштабировании их бизнеса на рынке интернет-продаж.

«Я наблюдал за динамикой развития Wildberries в Алматы и в Астане – компания развивается быстрыми темпами. Вы предоставляете качественный сервис и заняли достойную нишу на казахстанском рынке. Алматы сегодня выступает хабом в центральноазиатском регионе для многих международных организаций, поэтому для города это дополнительная возможность в части создания комфортных условий для ведения бизнеса, как для местных инвесторов, так и для зарубежных», – отметил Досаев.

Бакальчук заявила, что строительство логистического центра автоматически откроет доступ для казахстанских производителей к рынкам во всех регионах присутствия Wildberries. Она добавила, что компания искренне заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном и надеется на увеличение ассортимента казахстанской продукции.

22 декабря прошлого года компания Wildberries потребовала освободить ее на 30 лет от налогообложения и помочь в строительстве складов для полноценного прихода на рынок Казахстана. Заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров во время брифинга отметил, что предоставлять такие условия им отказались.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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