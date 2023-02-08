Четверо казахстанцев пропали во время землетрясения в Турции – посол

Во время землетрясения в Турции пропали четверо казахстанцев, один – в провинции Хатай, трое – в городе Адана, заявил в среду в ходе брифинга посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи. Он отметил, что эта информация распространяется в социальных сетях, но официальных обращений от родных в посольство не было.

«Согласно последней информации, четверо граждан Казахстана пропали. К нам родственники не обращались. Логично, что они обращаются в посольство в Анкаре. Один пропал в Адане, трое – в провинции Хатай. Но это информация из соцсетей», - заявил Экиджи.

Отметим, что в министерстве иностранных дел Казахстана эту информацию пока не подтвердили.

В целом, по информации посла, в результате землетрясения в Турции разрушено 5 775 зданий, число погибших возросло до 7 108 человек, а количество пострадавших превышает 41 тысячу человек.

Накануне официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщал, что при землетрясении в Турции граждане Казахстана не пострадали, погибших нет. При этом он отметил, что несколько казахстанцев обратились с просьбой в поиске своих детей, которые обучаются в Турции, эта «информация проверяется», но конкретно пока в МИД ничего не могут сказать.

В целом на консульском учете в Турции состоят 968 граждан Казахстана, в Анкаре – 498, в Стамбуле – 45, в Анталье – 189. При этом в Турции обучаются 8 219 казахстанских студентов, а всего в стране могут находиться около 75 тыс. граждан Казахстана.