Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 12 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии, которое произошло в понедельник, превысило 12 тыс. человек, сообщает Reuters . Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что были проблемы с первоначальной реакцией его правительства на разрушительное землетрясение. Во время визита в зону бедствия он также пообещал, что никто не останется без крова.

Подтвержденное число погибших в Турции выросло в среду до 9 057 человек, а в Сирии — как минимум до 2 950 человек, по данным правительства и спасательной службы, действующей на удерживаемом повстанцами северо-западе. Некоторые из погибших в Турции были беженцами от войны в Сирии. Их тела будут отправлены на родину для захоронения.

Сирийские государственные СМИ сообщили, что более 298 тыс. человек остались без крова, открыто 180 приютов для перемещенных лиц.

Как сообщает агентство «Аналолу», Эрдоган посетил Хатай – один из наиболее пострадавших городов. Он сообщил, что количество погибших в Хатае – 3 356 человек.

«Число раненых по стране – 52 979. Количество разрушенных зданий – 6 444. Сейчас в Хатае работают в общей сложности 21 200 военных, жандармов и полиции», - сообщил глава государства.

Он отметил, что более 60 стран поддержали Турцию в эти трудные дни.

Спасатели пока еще находят под завалами живых людей, но шансов остается все меньше: не хватает оборудования для разбора завалов, усугубляют ситуацию погодные условия и морозы. Аналогичная ситуация в Сирии. Посол Сирии в ООН признал, что у правительства «недостаток возможностей и оборудования», обвинив в этом более чем десятилетнюю гражданскую войну и западные санкции. По словам представителей ООН, доставка гуманитарной помощи через Турцию миллионам людей на северо-западе Сирии может возобновиться только в четверг.

Между тем пострадавшие жалуются на отсутствие помощи, многие в зоне бедствия спали в своих машинах или на улицах на морозе, опасаясь вернуться в здания. Как сообщает Русская служба ВВС, оппозиция раскритиковала правительство президента Турции, что оно отреагировало на стихийное бедствие медленно и не было к нему готово. Сам Эрдоган посещает пострадавшие районы и заявляет, что ситуация под контролем. Многие в пострадавших районах упрекают Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в медлительности. Одна из жительниц Искендеруна рассказала Би-би-си, что власти запретили ее семье использовать технику для разбора завалов, под которыми были две ее племянницы. Когда экстренные службы прибыли на место, надежды на то, что они живы, уже не было.