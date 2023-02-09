В Алматы планируют снести частный сектор в районе ADK и построить школу

Для решения проблемы дефицита ученических мест в Бостандыкском районе Алматы запланировано строительство шести новых школ на 8 600 мест, четыре детских сада на 980 мест, а также восемь частных детских садов на 400 мест, сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с населением района.
«Рассматривается вопрос строительства двух школ в районе ул. Жарокова – Левитана на 1 200 мест и ТЦ ADK на 900 мест со сносом ИЖС. Ведутся переговоры с инвестором, меморандум находится на стадии подписания», - сказал Досаев, отметив, что строить планирует Bazis-А».
По его словам, в сентябре начнется строительство школы по улице Егизбаева, 9 (2 500 мест), на углу проспекта Розыбакиева - Левитана (на 1500 мест) и Розыбакиева - Кожбаекова (на 2000 мест) по проекту «Комфортная школа». Помимо этого, до конца года будет завершено строительство школы на 1 100 мест по улице Жандосова, 94.
«По ситуации с интернатом №9. Мы планировали закончить строительные работы до конца ноября прошлого года. Со своей стороны акиматом были своевременно выделены все необходимые средства. Более того, в сентябре 2022 года нами был произведен перерасчет сметной стоимости проекта в связи с удорожанием строительных материалов. К сожалению, из-за недобросовестного отношения подрядчика, ТОО "Barat&Co" из Туркестанской области, объект не был построен в установленные сроки», - сообщил Досаев.
В связи с этим 6 декабря прошлого года акиматом Алматы было подано исковое заявление о признании ТОО недобросовестным поставщиком госзакупок и взыскании штрафных санкций по незавершенным работам. Заседание назначено на сегодня. Также УГСК проводится проверка ТОО «Barat&Co».
«Мы твердо намерены завершить строительство пристройки на 120 мест и столовой к данной школе до конца апреля т.г. Этот вопрос находится на моем личном постоянном контроле. На сегодня работы на объекте выполнены на 80%», — заявил он.
Помимо этого к августу завершатся работы по сейсмоусилению школ №145 и №70.
В этом году также будкт выделено 19 автобусов для восьми наиболее нуждающихся школам Бостандыкского района. В марте будут запущены автобусы для школ №189, 190, а в апреле для оставшихся школ. Охват составит 986 детей.
Вместе с тем ко II кварталу 2024 года будет реконструировано здание бывшего детского дома №1 в микрорайоне «Орбита-3» под детский сад на 440 мест. К маю откроется детский сад №189 на 300 мест в ЖК «Акварель». А в августе планируется завершить строительно-монтажные работы пристройки на 300 мест к школе № 65.