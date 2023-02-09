В Алматы планируют снести частный сектор в районе ADK и построить школу

Для решения проблемы дефицита ученических мест в Бостандыкском районе Алматы запланировано строительство шести новых школ на 8 600 мест, четыре детских сада на 980 мест, а также восемь частных детских садов на 400 мест, сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с населением района.

«Рассматривается вопрос строительства двух школ в районе ул. Жарокова – Левитана на 1 200 мест и ТЦ ADK на 900 мест со сносом ИЖС. Ведутся переговоры с инвестором, меморандум находится на стадии подписания», - сказал Досаев, отметив, что строить планирует Bazis-А».

По его словам, в сентябре начнется строительство школы по улице Егизбаева, 9 (2 500 мест), на углу проспекта Розыбакиева - Левитана (на 1500 мест) и Розыбакиева - Кожбаекова (на 2000 мест) по проекту «Комфортная школа». Помимо этого, до конца года будет завершено строительство школы на 1 100 мест по улице Жандосова, 94.

«По ситуации с интернатом №9. Мы планировали закончить строительные работы до конца ноября прошлого года. Со своей стороны акиматом были своевременно выделены все необходимые средства. Более того, в сентябре 2022 года нами был произведен перерасчет сметной стоимости проекта в связи с удорожанием строительных материалов. К сожалению, из-за недобросовестного отношения подрядчика, ТОО "Barat&Co" из Туркестанской области, объект не был построен в установленные сроки», - сообщил Досаев.

В связи с этим 6 декабря прошлого года акиматом Алматы было подано исковое заявление о признании ТОО недобросовестным поставщиком госзакупок и взыскании штрафных санкций по незавершенным работам. Заседание назначено на сегодня. Также УГСК проводится проверка ТОО «Barat&Co».