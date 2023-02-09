Полиция Алматы задержала российского активиста Дениса Козака, объявленного в розыск на родине

Полиция в Алматы задержала российского активиста, придерживающегося анархистских взглядов, Дениса Козака, объявленного в розыск у себя на родине. В России ему грозит до семи лет тюрьмы из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте», который был расценен как «оправдывающий терроризм», сообщает Радио Азаттык.

Как пишет Азаттык, Денис Козак успел сообщить друзьям и правозащитникам, что его везут в управление криминальной полиции в Алматы по адресу: Масанчи, 55а. Издание отмечает, что задержание произошло по запросу России.

В казахстанском Бюро по правам человека сообщили, что нашли адвоката, который направился к зданию полиции, и ждут поступления дальнейших новостей.

Житель Ростовской области Денис Козак в России подозревается по статье «об оправдании терроризма» из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте». По информации издания «Кавказский Узел», поводом для преследования для силовиков стал комментарий подростка после того, как студент Михаил Жлобицкий совершил самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области в 2018 году.

Уехавшая из России бурятская журналистка Евгения Балтатарова говорит, что с тех пор в России на людей, комментирующих это событие, регулярно возбуждаются дела об оправдании терроризма, о нескольких таких случаях мы рассказывали в прошлые годы — это дела Вячеслава Лукичева, Надежды Беловой и Александра Меркулова.

Денису Козаку в России грозит до семи лет тюрьмы.

Предположительно причиной задержания Дениса Козака в Алматы в Бюро по правам человека называют объявление его России в международный розыск. Пресс-секретарь департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек на вопрос корреспондента Азаттыка по мессенджеру WhatsApp ответила, что «уточнит».

О том, что Денис Козак покинул Россию, СМИ писали в начале сентября. В Казахстанском бюро сообщают, что Козак в Казахстане находится с конца августа.

Козак ранее был создателем анархистского паблика в сети «ВКонтакте» и администратором ещё одного анархистского ресурса. Издание «Кавказ. Реалии» писало, что интерес к себе со стороны ФСБ Козак связывает с планами запуска неназванного проекта вскоре после начала войны в Украине.