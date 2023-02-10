Жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали уже более 20 тыс. человек

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что число погибших в Турции возросло до 17 406 человек. По данным правительства и службы спасения на удерживаемом повстанцами северо-западе Сирии погибло более 3 300 человек. Сирийская гражданская оборона заявила, что по меньшей мере 2 030 человек погибли на удерживаемом оппозицией северо-западе Сирии, а правительство сообщило о 1 347 погибших.

По информации президента Турции, пострадали свыше 66 тыс. человек, разрушено 6 644 жилых дома. Согласно предварительному отчету турецкого Университета Богазичи, около 40% зданий в турецком городе Кахраманмарас, эпицентре землетрясения, повреждены.

Сотни тысяч людей в обеих странах остались без крова, многие разбили лагерь в импровизированных убежищах на автостоянках супермаркетов, в мечетях, на обочинах дорог или среди руин.

Надежд на то, что под завалами будут найдены живые люди, уже практически нет. Хотя спустя 79 часов в Хатае спасатели обнаружили выжившего двухлетнего ребенка. В этой же провинции погибли двое казахстанцев - их тела извлекли из-под завалов полностью разрушенного дома.