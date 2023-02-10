Это в три раза больше, чем в 2021 году
Холдинг «Байтерек» получил в 2022 году рекордную прибыль в 350 млрд тенге
фото Жанары Каримовой

Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Канат Шарлапаев отчитался президенту Касым-Жомарту Токаеву об итогах деятельности холдинга за 2022 год и планах на предстоящий период.

Шарлапаев сообщил о рекордной чистой прибыли холдинга за 2022 год – 350 млрд тенге, что в пять раз превышает прибыль 2020 года и в три раза – 2021 года.

По итогам прошлого года структуры холдинга профинансировали 238 крупных проектов и лизинговых сделок на 685 млрд тенге. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса просубсидировано 50,5 тыс. проектов на сумму порядка 1,5 трлн тенге, субъекты агропромышленного комплекса профинансированы на 522 млрд тенге при плане 432 млрд тенге.

Шарлапаев также сообщил, что в рамках обеспечения населения жильем выдано льготных ипотечных займов на общую сумму порядка 1,4 трлн тенге, обеспечены гарантии долевого строительства на 211,8 млрд тенге, профинансировано строительство кредитного жилья акиматами на 176,4 млрд тенге. Таким образом, за счет инструментов поддержки введено в эксплуатацию свыше 2,2 млн кв. м жилья, за счет ипотечного кредитования 79 865 семей улучшили жилищные условия.

Также глава холдинга представил предложения по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечению населения жильем. А глава государства в свою очередь акцентировал внимание на важности дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса и указал на необходимость активного участия холдинга в укреплении экспортного потенциала и развитии агропромышленного комплекса страны.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Казахстане изменили правила получения иностранцами разрешения на постоянное проживание
Новости
В Турции зафиксировано новое мощное землетрясение
Новости
На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4
Новости
Более 150 человек собрались на митинг за право проведения женского марша 8 марта в Алматы
Новости
Журналист Махамбет Абжан осужден на 9 лет лишения свободы
Новости
Ринат Заитов, Асхат Аймагамбетов и Айдос Сарым включены в партийный список Amanat на выборы в мажилис