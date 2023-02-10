Холдинг «Байтерек» получил в 2022 году рекордную прибыль в 350 млрд тенге

Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Канат Шарлапаев отчитался президенту Касым-Жомарту Токаеву об итогах деятельности холдинга за 2022 год и планах на предстоящий период.

Шарлапаев сообщил о рекордной чистой прибыли холдинга за 2022 год – 350 млрд тенге, что в пять раз превышает прибыль 2020 года и в три раза – 2021 года.

По итогам прошлого года структуры холдинга профинансировали 238 крупных проектов и лизинговых сделок на 685 млрд тенге. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса просубсидировано 50,5 тыс. проектов на сумму порядка 1,5 трлн тенге, субъекты агропромышленного комплекса профинансированы на 522 млрд тенге при плане 432 млрд тенге.

Шарлапаев также сообщил, что в рамках обеспечения населения жильем выдано льготных ипотечных займов на общую сумму порядка 1,4 трлн тенге, обеспечены гарантии долевого строительства на 211,8 млрд тенге, профинансировано строительство кредитного жилья акиматами на 176,4 млрд тенге. Таким образом, за счет инструментов поддержки введено в эксплуатацию свыше 2,2 млн кв. м жилья, за счет ипотечного кредитования 79 865 семей улучшили жилищные условия.

Также глава холдинга представил предложения по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечению населения жильем. А глава государства в свою очередь акцентировал внимание на важности дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса и указал на необходимость активного участия холдинга в укреплении экспортного потенциала и развитии агропромышленного комплекса страны.