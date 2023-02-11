В алматинском метро сократят интервал движения в часы пик

В Алматы с понедельника на линию метро будет запущен дополнительный подвижной состав, что позволит сократить интервал движения в часы пик, сообщил акимат города.

«С 13 февраля на линии метро будут курсировать 10 составов. Интервал движения в часы пик сократится до 6 минут 12 секунд», - говорится в сообщении.

По данным акимата, после запуска в прошлом году двух новых станций метро пассажиропоток метро увеличился почти вдвое и достиг 85 тыс перевозок в день.

Метро в Алматы было запущено в 2011 году после почти 25 лет строительства, сейчас он состоит из 11 станций, протяженность линии составляет 13,4 км.

В прошлом году после семи лет строительства в Алматы были открыты две новые станции метрополитена. Следующая станция метро – «Калкаман» - должна открыться в 2025 году.