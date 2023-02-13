В Петропавловске школьник напал на учеников с топором и ножом

Утром 13 февраля в школе №4 Петропавловска девятиклассник напал на учеников, принеся в школу топор и кухонный нож, сообщает «Казинформ» .

Как сообщил глава управления образования Назир Жашибеков, инцидент произошел около 08:00. Нападавший ранил двух десятиклассников и девятиклассника. Двое доставлены в детскую областную больницу с колотыми ранами головы и предплечья, третьему ребенку медпомощь была оказана на месте.

«Состояние детей стабильное. Сумки учеников не обыскивают. Зашел в туалет, оттуда вышел уже с ножом и топором. Иная информация не разглашается», - сказал Жашибеков.

Нападавший подросток задержан. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что начато досудебное расследование по уголовной статье «Покушение на убийство».

«По предварительным данным, несовершеннолетний Д. состоит на психиатрическом учете. Его действиям и действиям администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования. Остальные обстоятельства устанавливаются», - отметили в прокуратуре.

В школе работает следственная группа.