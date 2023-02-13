Электроснабжение остается ограниченным на трех промышленных предприятиях – Минэнерго

По состоянию на 12:00 понедельника, электроснабжение остается ограниченным на трех промышленных предприятиях, сообщила пресс-служба министерства энергетики.

«По состоянию на 12:00 на ограничении в энергоснабжении суммарной мощностью 170 МВт остаются только промышленные предприятия, в том числе по 100 МВт ТОО “Казфосфат”, 70 МВт – АО “Арселормиттал”, ТОО “Корпорация Казахмыс”», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в 09:23 действием технологических защит аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь. Это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Жетысуской областях почти на 600 МВт.

В Минэнерго уточняют, что в настоящее время проводятся работы по полной загрузке электростанций южного региона с целью восстановления электроснабжения отключенных потребителей.