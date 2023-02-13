Тело погибшей во время землетрясения в Турции казахстанки доставлено на родину – МИД

В городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции 10 февраля под завалами обнаружено тело пропавшей после землетрясения казахстанки, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана. Тело уже доставлено на родину, в город Талдыкорган.

«10 февраля в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции в ходе спасательно-поисковых работ было найдено тело женщины, предположительно гражданки Казахстана. Прибывшие из Алматы родственники опознали её как гражданку РК Жанар Жаксыбекову», - сообщили в МИД.

Казахстанские дипломаты оказали максимальное содействие в транспортировке тела погибшей из Кахраманмараша в Анталью и далее в Алматы, а также в оформлении необходимых документов. Сегодня тело доставлено в Талдыкорган. В МИД заверили, что все расходы по транспортировке взяло на себя государство, а с турецкой авиакомпанией Pegasus достигнута договоренность о 90-процентной скидке для родственников погибшей.