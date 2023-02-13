Партийный список «Ак жол» на выборы в мажилис зарегистрировал ЦИК

Все 54 кандидата в мажилис, которые вошли в партийный список партии «Ак жол», соответствуют требованиям, центральная избирательная комиссия в понедельник в ходе очередного заседания зарегистрировала список.

«Демократическая партия Казахстана “Ак жол” представила партийный список из 54 человек. В этот список включены женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что составляет 33,3% от общего числа включенных. Центральная избирательная комиссия совместно с уполномоченными госорганами провела проверку соответствия лиц, включенных в партийный список, требованиям Конституции и конституционного закона “О выборах”. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона “О выборах”», - сказал член ЦИК Асылбек Смагулов.

Он напомнил, что политические партии, выдвинувшие партийный список, получившие пять и более процентов голосов избирателей на предыдущих выборах депутатов мажилиса, освобождаются от избирательного взноса. «Ак жол» входит в это число, так как на выборах в январе 2021 года получила 10,9% голосов избирателей.

Напомним, 1 февраля в ходе XXI съезда демократическая партия «Ак жол» определилась со списком кандидатов на внеочередные выборы депутатов в мажилис. В него пошли 54 представителя партии, в числе которых бывшие депутаты мажилиса Азат Перуашев, Дания Еспаева, Берик Дюсембинов, Ерлан Барлыбаев, Казыбек Иса, Максат Раманкулов и Серик Ерубаев.