Ремонтные работы продолжались больше восьми часов
Работа линии электропередачи Экибастузская – Агадырь восстановлена
фото Владимира Третьякова

Тамара Вааль, Астана, Власть

Работа линии электропередачи Экибастузская – Агадырь, из-за аварии на которой произошло отключение электроэнергии в шести областях Казахстана, восстановлена, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства энергетики.

«В 16:45 после окончания аварийных работ включили в работу ВЛ-500 кВ Л-5170 Экибастузская-Агадырь. Причиной отключения был обрыв гирлянды на опоре №1111 фазы В», - сообщили в министерстве энергетики.

Напомним, сегодня в 09:23 отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь. Это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Жетысуской областях почти на 600 МВт.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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