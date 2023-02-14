В Турции полностью снесут разрушенный землетрясением город Нурдагы

Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп, сильно пострадавший от землетрясения, будет полностью снесен и отстроен заново, сообщает турецкий телеканал NTV .

Губернатор Осман Билгин сообщил, что в Нурдагы на месте завалов последних восьми квартир продолжаются поисково-спасательные работы. После завершения город будет полностью снесен и отстроен заново.

Тем временем в Адане завершены поисково-спасательные работы. Здесь извлекли из-под завалов 34 гражданина Турции, 418 человек погибли.

Согласно данным на вечер понедельника, в Турции и Сирии погибли более 37 тысяч человек. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, в стране жертвами землетрясения стали 31 643 человека, на северо-западе Сирии, по данным ООН, число погибших достигло 5 714.

Между тем Русская служба ВВС сообщает, что после инспекции 170 тысяч зданий в 10 пострадавших провинциях 25 тысяч домов разрушены до основания или очень серьезно повреждены. Прокуроры выдали 113 ордеров на арест, всего власти объявили о 131 подозреваемом в нарушениях при строительстве в сейсмоактивной зоне. Турецкая полиция уже взяла под стражу по меньшей мере 12 человек, включая строительных подрядчиков. Среди них - известные застройщики, чьи многоэтажные здания обрушились в городах Газиантеп, Адана и в провинции Хатай. Двух других подрядчиков, строивших обрушившиеся здания в Адиямане, задержали в аэропорту Стамбула, когда они пытались улететь в Грузию.