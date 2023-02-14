Усилить меры безопасности в школах поручил Смаилов

В связи с ЧП в одной из школ Петропавловска премьер-министр Алихан Смаилов поручил министерству внутренних дел пересмотреть усилить безопасность в учебных заведениях и провести в них проверку, а также разработать уроки безопасности, обучаясь которым дети должны знать, как вести себя в различных ситуациях.

«Это неординарный случай, он вызвал большую обеспокоенность в обществе. Вопрос безопасности в школах волнует всех, у кого есть дети. Как мы видим, даже внутри школы есть риски. Необходимо вновь пересмотреть вопросы безопасности и провести проверку всех учебных заведений. Надо увеличить количество видеокамер и рассмотреть вопрос усиления контроля на входе в школы. Министерству внутренних дел внести согласованные предложения», - поручил Смаилов во вторник в ходе заседания правительства.

Также премьер поручил министерству здравоохранения взять на особый контроль лечение пострадавших в детей, а министерству просвещения совместно с министерствами внутренних дел и чрезвычайных ситуаций нужно разработать уроки безопасности, через которые «дети должны четко знать, как вести себя в разных ситуациях».

Как проинформировал первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, 13 февраля в управление департамента полиции Петропавловска поступило сообщение о нанесении телесных повреждений школьникам.

«В ходе проверки обнаружено, что в рюкзаке ученика 9 класса находилась самодельная маска. В туалете он надел маску, выбежал в коридор, два раза ударил топором ученика, потом по плечу – девочку и еще одного ученика. Ученики старших классов и учителя задержали нападавшего», - сообщил Кожаев.

По его данным, один ребенок после осмотра отправлен домой, двое находятся в больнице, их состояние стабилизировалось. Возбуждено уголовное дело, ход расследования взят на контроль МВД.