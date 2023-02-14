ЦИК зарегистрировал партийный список «Ауыл» для участия в выборах в мажилис

Все 25 человек, которые вошли в партийный список народно-демократической партии «Ауыл» на выборы в мажилис, соответствуют требованиям законодательства. Во вторник в ходе очередного заседания члены Центральной избирательной комиссии зарегистрировали список.

«Народно-демократическая партия “Ауыл” представила партийный список из 25 человек. В этот список включены 10 женщин, представителей молодежи и лиц с инвалидностью, что составляет 40% от общего числа включенных в список. ЦИК совместно с уполномоченными госорганами провел проверку соответствия лиц, включенных в список, для избрания депутатами мажилиса. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона “О выборах”», - сообщил член ЦИК Асылбек Смагулов.

Он напомнил, что политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят из своих средств избирательный взнос на счет Центральной избирательной комиссии в пятнадцатикратном размер минимальной заработной платы, или 1 млн 50 тыс. тенге за каждое лицо, включенное в партийный список. Политические партии, получившие 5% и более голосов избирателей на предыдущих выборах депутатов мажилиса парламента, не платят избирательный взнос.

«На выборах депутатов мажилиса в январе 2021 года НДПП “Ауыл” получила 5,29% голосов избирателей, в этой связи партия “Ауыл” освобождается от уплаты избирательного взноса», - добавил член ЦИК.

Ранее Центральная избирательная комиссии зарегистрировала партийные списки партий «Ак жол», ОСДП и Народной партии Казахстана.