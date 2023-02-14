Он водворен в следственный изолятор в Астане
В Казахстан из Польши экстрадирован один из руководителей финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan
фото Жанары Каримовой

В Казахстан из Польши экстрадирован один из руководителей финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan, находившийся в международном розыске, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

«Министерством юстиции Польши удовлетворен запрос генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина К., разыскиваемого за руководство финансовой пирамидой QI Trade Kazakhstan в составе транснациональной организованной группы. Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел подозреваемый экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время он водворен в следственный изолятор г.Астана», - сообщили в главном надзорном органе.

В генеральной прокуратуре уточнили, что он подозревается в том, что в период с 2018 по 2020 годы, будучи одним из руководителей финансовой пирамиды, организовал незаконную схему по привлечению средств вкладов в лжепроекты, создав иллюзию выплат больших процентов. В результате 1 345 гражданам причинен ущерб на сумму свыше 6,3 млрд тенге. А подозреваемый К. скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

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