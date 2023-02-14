Токаев поручил решить проблему с теплоснабжением в Степногорске

Как сообщает пресс-служба президента, первая очередь теплоэнергообъекта была введена в эксплуатацию в 1966 году, ввод новых мощностей продолжался до 1989 года. Сейчас, как сообщил аким области Ермек Маржикпаев, в регионе действует одна ТЭЦ в Степногорске, также работают 663 котельных. Средний износ котельного оборудования достиг 50%, 9 теплоисточников эксплуатируется свыше 50 лет, менее 25 лет используется 637 котельных. Тепловые сети в Степногорске изношены на 82%. По его словам, после завершения отопительного сезона в Акмолинской области будет проведут техническое обследование всех тепловых сетей и котельных.

Заслушав доклад акима, Токаев поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру детально проработать с акиматом пути решения проблем теплоснабжения Степногорска.

«Роман Васильевич, вам надо с акиматом сесть и разработать алгоритм действий для решения этих проблем. Какая-та безысходность в этой ситуации у всех: владельцев, акимата, оператора. Считайте, что Вы мне доложили, теперь нужно заняться решением этого вопроса», – сказал он.

Президенту также доложили о строительстве ТЭЦ в Кокшетау. Как сообщил аким, принято решение об увеличении мощности ТЭЦ до 520 Гкал/час тепловой и 240 МВт электрической энергии.

Помимо этого, Токаев посетил двор в 6-м микрорайоне города Степногорск. Он ознакомился с благоустройством территории и поговорил с местными жителями. В беседе с жителями города президент отметил, что уделяет пристальное внимание развитию Степногорска. В числе важных вопросов, вызывающих беспокойство граждан – состояние местной ТЭЦ и тепловых сетей.

«Ознакомившись с ситуацией на этом предприятии, я принял решение вникнуть в эти вопросы. Я дал поручение, чтобы Правительство совместно с акиматом и владельцами предприятия сели и выработали алгоритм действий и принятия решений», – подчеркнул глава государства.

В целом в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область президент посетил агроинновационную корпорацию и клинико-реабилитационный центр Viamedis Kokshetau в Кокшетау, завод по производству пестицидов и агрохимической продукции Астана-Нан Chemicals, осмотрел выставку продукции, выпускаемой в регионе, и обсудил с руководителями крупных предприятий актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития экономики региона.