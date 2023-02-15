Генпрокуратура предлагает коренным образом трансформировать автодорожную отрасль Казахстана

Генеральная прокуратура Казахстана направила в адрес правительства акт надзора с предложениями по коренной трансформации автодорожной отрасли, поскольку в этой сфере выявляются сотни нарушений законодательства, а качество дорог остается неудовлетворительным.

«Ранее в прессе сообщалось о выявленных многочисленных фактах хищения и коррупции при возведении и ремонте автодорог. Правонарушения и схемы незаконного вывода бюджетных средств зачастую использовались одними и теми же подрядными организациями. В частности, представители одной из таких фирм оказались причастными к невыполнению капитального ремонта и строительства местной дороги в поселке Коянды Акмолинского региона на 907 млн тенге. На сегодня договор расторгнут, прокурорами в этом регионе инициировано досудебное расследование, в рамках которого выясняются обстоятельства совершения уголовного правонарушения», - сообщили в генеральной прокуратуре.

Кроме этого, в Северо-Казахстанской области по обвинению в хищении 423 млн тенге, выделенных на ремонт областных дорог, арестованы и предстали перед судом руководители акимата района имени Г. Мусрепова и местного подрядчика. По версии обвинения, они перечислили миллионы государственных средств по фиктивным актам о принятии работ при фактическом отсутствии дороги.

В надзорном органе отмечают, что наиболее коррумпированным в сфере автодорог является этап выбора поставщиков при государственных закупках. Здесь привели в пример, что после вмешательства прокуроров Аршалынского района за незаконное заключение договора на 1,1 млрд тенге по капитальному ремонту участка от автобана Екатеринбург – Алматы до села Берсуат уволен с работы по отрицательным мотивам глава отдела районного акимата.

Также в генпрокуратуре сообщили, что в районе Алтай Восточно-Казахстанской области предотвращено излишнее расходование свыше 148 млн тенге на уже отремонтированный участок.

Неудовлетворительному состоянию дорог также способствовали ненадлежащее планирование, пассивное внедрение инноваций, экономия на высокопрочных материалах и т.д., отмечают в Генпрокуратуре.

Всего по итогам проверок выявлено свыше 300 нарушений законности, предотвращены потери бюджета на сумму 30 млрд тенге, в доход государства возмещены 2,5 млрд тенге, возбуждено 29 уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 305 лиц.

«В этой связи генеральной прокуратурой в адрес правительства внесен акт надзора с предложениями по коренной трансформации автодорожной отрасли, основанными на передовом зарубежном опыте, который находится на рассмотрении», - сообщили в надзорном органе.