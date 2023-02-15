Двое кандидатов от партии Respublica написали заявление об исключении их из партийного списка

Двое членов партии Respublica – Дархан Иманашев и Олжас Султанов – по собственному желанию снялись с предвыборной гонки и написали в Центральную избирательную комиссию заявления с просьбой исключить их из партийного списка. Таким образом, в среду в ходе очередного заседания ЦИК зарегистрировал партийный список партии Respublica с 23 кандидатами.

«Партия Respublica представила партийный список из 25 человек. Центральная избирательная комиссия совместно с уполномоченными госорганами провела проверку соответствия лиц, включенных в партийный список для избрания депутатами мажилиса. Вместе с тем в ЦИКом были официально зарегистрированы заявления двух кандидатов об исключении их из партийного списка», - сказал член ЦИК Шавкат Утемисов.

Дархан Иманашев и Олжас Султанов подали свои заявления 14 февраля. Таким образом, в партийном списке Respublica осталось 23 человека, включая восемь женщин, представителей молодежи и лиц с инвалидностью, что составляет 34,8%.

«Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона “О выборах”», - добавил Утемисов.

Он также отметил, что партия Respublica не участвовала в прошлых парламентских выборах, поэтому внесла на счет ЦИК избирательный взнос 1 млн 50 тыс. тенге за каждое лицо, включенное в партийный список.