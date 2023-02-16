США могут столкнуться с дефолтом в июле – сентябре

Бюджетное управление конгресса США в среду заявило, что министерство финансов исчерпает свою способность оплачивать счета в период с июля по сентябрь, если текущий потолок заимствований в размере $31,4 трлн не будет повышен или приостановлен, сообщает Reuters .

Как указывается в отчете, опубликованном вместе с прогнозом годового бюджета, исторический дефолт по федеральному долгу может произойти до июля, если доходы в апреле, когда большинство американцев сдают ежегодные декларации по подоходному налогу, будут ниже ожидаемых.

Темпы поступления доходов в сочетании с показателями экономики США в ближайшие месяцы затрудняют для правительственных чиновников прогнозирование, когда именно казначейство может начать дефолт по многим долговым платежам без действий конгресса.

«Если лимит долга не будет увеличен или приостановлен до того, как будут исчерпаны чрезвычайные меры, правительство не сможет полностью погасить свои обязательства. В результате правительству придется отсрочить платежи за некоторые виды деятельности, не выполнить свои долговые обязательства или и то, и другое», - отмечается в отчете.

Годовой дефицит бюджета США в период с 2024 по 2033 год составит в среднем $2 трлн.

После достижения 19 января предела заимствований в размере $31,4 трлн министр финансов Джанет Йеллен заявила, что ведомство может продолжать выплаты по долгу, федеральным пособиям и другим расходам по крайней мере до 5 июня, используя денежные поступления и чрезвычайные меры по управлению денежными средствами.

Между тем, по оценкам, уровень безработицы в этом году составит 4,7%, что намного выше нынешних 3,4%. Это связано с ростом процентных ставок, которые особенно сильно ударили по жилищной отрасли, в сочетании с замедлением инвестиций в бизнес. Поэтому, чтобы справиться с растущими процентными расходами и смягчить другие неблагоприятные последствия высокого и растущего долга, необходимо в долгосрочной перспективе внести изменения в налогово-бюджетную политику.

Необходимость поднять потолок долга обусловлена ​​прошлыми законами о расходах и снижением налогов, некоторые из которых были приняты при Дональде Трампе. Республиканцы, которые контролируют Палату представителей, хотят приостановить увеличение лимита долга до тех пор, пока демократы не согласятся на резкое сокращение расходов. Демократы в свою очередь считают, что лимит долга не должен быть «заложником» тактики республиканцев в отношении федеральных расходов.