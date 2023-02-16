Казахстан к предстоящей Олимпиаде в Париже будет готовить атлетов по современным методам

На совещании в правительстве рассмотрели проекты концепций развития физической культуры и спорта, а также туристской отрасли на 2023-2029 годы. Как сообщает сайт премьер-министра, к предстоящим Олимпийским играм в Париже и Милане Казахстан уже будет готовить атлетов по современным методам, а в части развития туристской отрасли планируется модернизировать инфраструктуру в 10 основных турдестинациях.

Министр культуры и спорта Асхат Оралов доложил, что концепция развития физкультуры и спорта предусматривает меры по вовлечению граждан, в том числе лиц с инвалидностью, в систематические занятия физической культурой и спортом, формированию высокопрофессионального спортивного резерва и развитию спорта высших достижений. В частности, планируется строительство новых объектов спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах (беговые и велодорожки, спортивыне зоны), центров массового спорта в регионах и модульных спортивных сооружений в сельской местности.

В свою очередь глава правительства Алихан Смаилов подчеркнул, что нужно продолжать строить во дворах спортивные площадки, где и дети, и взрослые могут заниматься физкультурой, чтобы сделать базовый спорт доступным для всех желающих.

Вместе с тем на совещании было отмечено, что планируется внедрить современные методы подготовки атлетов и улучшить качество медицинского сопровождения. Эта работа уже начнется в рамках программ подготовки к предстоящим Олимпийским играм в Париже в 2024 году и в Милане в 2026 году.

В части развития туристской отрасли планируется модернизировать инфраструктуру в 10 основных турдестинациях, повысить качества сервиса, продвигать туристический потенциал страны на международной арене и т.д. Так, планируется строительство и реконструкция автодорог к курортным зонам Балхаш, Капшагай, Алаколь и Баянаул, на 100% покрыть зоны отдыха мобильной связью, провести необходимые инженерные сети в Щучинско-Боровской курортной зоне, построить дополнительные водно-спасательные станции на водоемах и др.

Кроме того, планируется открыть новые авианаправления, цифровизировать туристские услуги, повысить стандарты в гостиничном бизнесе и других секторах отрасли.

Правительство ожидает, что в результате реализации всех мер до 2030 года количество внутренних туристов увеличится до 11 млн человек, иностранных туристов – до 4 млн человек, занятость в отрасли – до 800 тыс. человек, а Казахстан войдет в ТОП-50 стран мира по развитию туризма согласно рейтингу ВЭФ.