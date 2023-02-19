125 потенциальным кандидатам в депутаты мажилиса по одномандатным округам было отказано в регистрации − ЦИК

По итогам регистрации кандидатов в депутаты мажилиса по одномандатным округам было одобрено 435 заявок. Другим 125 потенциальным кандидатам было отказано в регистрации, большинству из них по причине неполного пакета регистрационных документов, сообщил во время заседания Центральной избирательной комиссии заместитель председателя Константин Петров.

Подводя итоги процесса регистрации, Петров напомнил, что по одномандатным округам на предстоящих выборах 19 марта будет избрано 29 из 98 депутатов мажилиса. По его словам, за прошедший месяц по 29 одномандатным округам было выдвинуто 609 кандидатов. Из них 525 были самовыдвиженцами, еще 84 представляли различные общественные объединения и политические партии.

«Итоги регистрации на вчерашний вечер выглядят так: всего по 29 одномандатным округам зарегистрировано 435 кандидатов, или в среднем по 15 кандидатов на один мандат. Наибольшая конкуренция − 41 и 42 кандидата − в округах №1 и №2 Астаны. По 37, 33 и 34 кандидата выдвинулись в округах №3, №4, №5, которые расположены в Алматы. Наименьшая конкуренция − 5 кандидатов − наблюдалась в округе №25 в Туркестанской области», − сообщил Петров.

Итого, 359 кандидатов (82,5%) − это самовыдвиженцы. 76 кандидатов выдвинули 7 политических партий. Из числа выдвинутых кандидатов 80% − мужчины, 20% − женщины. Средний возраст кандидатов составил чуть менее 50 лет. Самый молодой и самый взрослый кандидат проживают в Алматы. В выборах будут участвовать представители 10 национальностей.

По словам Петрова, ЦИК установил, что до окончания регистрации выдвиженцев 45 кандидатов написали заявления о снятии своих заявок по собственному желанию. Еще 125 было отказано в регистрации.

«Один кандидат не прошел соответствие требованиям конституции Казахстана и закона о выборах в части постоянного проживания на территории Казахстана в течение последних 10 лет. По 4 из 9 кандидатов Генеральной прокуратурой установлено наличие неснятой/непогашенной судимости. По другим 5 из 9 кандидатов имеется признанная судом вина в совершении коррупционного преступления или правонарушении», − пояснил зампред ЦИК.

Он также уточнил, что 114 кандидатов из 125 незарегистрированных получили отказ потому, что не представили полный пакет документов, в частности избирательный взнос.

Еще одному кандидату было отказано за проведение агитации в неустановленный законом период.

После того как кандидаты были зарегистрированы, четверо сняли свою кандидатуру. Один − по собственному желанию, другие три − из-за недостоверностей в представленных декларациях.

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