Сарсен Куранбек назначен вице-министром культуры и спорта

Сарсен Куранбек родился в 1976 году. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, Казахскую академию спорта и туризма, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. В разные годы работал тренером-преподавателем в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 4, возглавлял Детско-юношеский клуб физической подготовки №15» и Детско-юношескую спортивную школу № 4, был замначальника управления физической культуры и спорта г. Алматы, заместителем директора Республиканского колледжа спорта, заместителем директора ГКП «Городская дирекция по проведению зимних Азиатских игр и эстафеты Олимпийского огня», исполнительным директором Фонда развития қазақ күресі «Қазақстан Барысы», заместителем председателя Агентства по делам спорта и физической культуры, генеральным секретарем Федерации Qazaq kuresi, Федерацим поло Казахстана. С февраля 2022 года и по настоящее время занимал должность генерального директора Ассоциации боевых искусств.