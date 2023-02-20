Лига женской солидарности «Жігер» призывает голосовать за женщин на выборах в маслихаты и мажилис

Представительницы Лиги женской солидарности «Жігер» призвали голосовать за женщин на выборах в парламент и маслихаты в марте. Такое заявление они сделали во время пресс-конференции в понедельник. Кандидатки лиги, выдвигающиеся в мажилис, также представили свои программы, в которых затронули вопросы социально-экономической политики, гендерного равенства, кредитной и налоговой политики, прав человека и государственного языка.

Модератор конференции Зауреш Батталова отметила важность женского участия в политике для экономического развития страны, а также, ссылаясь на исследование гендерной экспертки Аиды Альжановой, представила статистические подсчеты и призвала голосовать за женщин: «Если на этих выборах 36 женщин войдут в парламент, только тогда будет 30% женщин в парламенте. Мы сегодня смотрим, какую представляют статистику наши партийные организации, и мы видим: в их составе женщин намного меньше. Они также выдвинули своих кандидатов по одномандатным округам – и там представительство женщин меньше. Поэтому мы, Лига женской солидарности „Жігер”, призываем голосовать за женщин, чтобы обеспечить 30-процентное участие женщин в парламенте».

Ақмарал Шатемірқызы, учитель, выдвигающаяся в мажилис по третьему округу от Алматы, отметила вопрос статуса казахского языка и необходимость предоставления государственных услуг на государственном языке. Она также выступает за полную доступность бесплатных курсов для изучения казахского языка для всех возрастных групп и за преподавание истории Казахстана в школах на казахском языке. Кандидатка также считает важным решение социально-экономических проблем населения, повышение качества медицины и образования, введение горячего питания для школьников, а также – доступность спортивных объектов для сотрудников правоохранительных органов.

Юристка и правозащитница Халида Ажигулова, выдвигающаяся в мажилис по четвертому округу от Алматы, основным тезисом своей программы назвала необходимость верховенства права, а первым пунктом своей программы – правовой Казахстан.

«Я считаю, что законы должны приниматься в интересах народа, а не олигархов и коррумпированных чиновников», – сказала она.

Правозащитница также заявила, что будет добиваться изменения проекта закона «О СМИ», вызвавшего сильное негодование у журналистского сообщества. Кроме того, Ажигулова намерена бороться с детской нищетой в стране, выступая за введение автоматических пособий детям: на первом этапе – от рождения до шести лет, на втором этапе – до совершеннолетия. Она также выступает за доступные ипотечные займы для всех граждан с процентной ставкой 2-3%. Она также отметила в своей программе пункт «Безопасный Казахстан», направленный на борьбу с насилием, в особенности – в отношении детей и женщин. Кроме того, Ажигулова выступает против строительства АЭС в стране, за запрет точечной застройки Алматы и гендерное равноправие.

Гендерная экспертка Аида Альжанова, выдвигающаяся в мажилис по пятому округу, отметила, что женщины сталкиваются со множеством барьеров, среди которых – гендерные стереотипы, неравная нагрузка и неоплачиваемый домашний труд, а также домашнее насилие и домогательства на рабочем месте. Альжанова выступает за создание государственного фонда для выплаты алиментов, а также отмечает необходимость учета демографического фактора при планировании экономической политики.

«За последние годы в нашей стране родилось самое большое количество детей за всю историю независимого Казахстана – 300-450 тысяч рождалось. И мы должны уже сегодня думать, что будут делать эти дети, где они будут учиться и чему, потому что если мы в ближайшие 10-15 лет не решим этот вопрос, в следующие десятилетия нас ждет огромная турбулентность, эти дети будут выходить и бастовать, потому что они будут безработными и социально уязвимыми, и мы это видели во время Арабских революций», – отметила Альжанова.

Говоря о гендерном неравенстве, экспертка также отметила повышенную смертность мужчин и отсутствие мужских программ по поддержке здоровья.

«Я иду в мажилис для того, чтобы решать все эти вопросы, и у меня есть инструменты для решения всех этих вопросов. Главная цель моей программы – это социальная сплоченность нашего общества, которое создаст мощнейший противовес власти для того, чтобы решать проблемы, которые волнуют нас», – заключила она.

Экономистка Айман Турсынкан отметила, что все проблемы, волнующие большинство казахстанцев, лежат в плоскости социальной необеспеченности. Она заявила, что для справедливого распределения ресурсов с точки зрения экономики существуют три рычага, которые пока работают на привилегированное меньшинство. Среди них она перечислила налоговую политику, которая лояльна к олигополиям, кредитную политику, гарантирующую доходы банкам даже при неплатежеспособности заемщиков, а также непрозрачную бюджетную политику.

«Система не работает, потому что парламент сегодня является ширмой для того, чтобы протаскивать подобного рода коррумпированные лоббистские законопроекты и вытаскивать из кармана миллионов в карманы 162 человек», – заключила она.

Отвечая на вопросы из зала, Турсынкан также отметила, что сегодня большинство законов пишется исполнительной властью: «Мы приходим в парламент для того, чтобы полностью прекратить эту практику. Никто из исполнительных органов больше не имеет права вносить свои законопроекты. Законотворчество должно быть возвращено исключительно внутри парламента, экспертное сообщество, взаимодействие с НПО – исключительно только с парламентом».

Она также констатировала, что при существующей системе депутатских мандатов независимые кандидаты, скорее всего, не смогут получить блокирующее меньшинство: «За счет АНК, за счет депутатов от партий все самовыдвиженцы, даже если пройдут самые лучшие, у нас не будет возможности простым прямым голосованием добиться отмены или принятия того или иного закона. Мы будем применять две меры. Первое – мы будем вашей трибуной. Второе – мы будем использовать то, что никогда не использовал парламент: инструмент прямой демократии – референдумы. Это наше право и как меньшинство мы будем им пользоваться».