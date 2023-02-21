В Турции произошло два новых землетрясения, есть жертвы

В провинции Хатай на юге Турции произошло два новых землетрясения, сообщает агентство «Анадолу». Погибли как минимум три человека.
По данным Турецкого управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD), первый толчок магнитудой 6,4 был зафиксирован в 20:04 по местному времени, второй магнитудой 5,8 – в 20:07. Эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг соответственно. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго – 7 км. Вслед за первым землетрясением последовало 32 афтершока.
Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, а также в Сирии, Ливане, Иордании, Ираке, Палестине и Израиле. В Сирии отголоски землетрясения почувствовали жители Идлиба, Алеппо, Хамы, Африна, Аазаза, Джераблуса, Эль-Баба и Телль-Абъяда. Разрушены некоторые строения. В Ливане землетрясение ощущалось на всей территории страны, включая столицу Бейрут.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что погибли по меньшей мере три человека, 213 человек госпитализированы с ранениями. По его словам, ведутся поисково-спасательные работы среди обломков трех разрушенных зданий: в городе Искендерун обрушилось пустующее трехэтажное здание, еще два разрушены в Антакье.
Позже глава Минздрава Турции сообщил в Twitter о 294 пострадавших, 18 из них находятся в тяжелом состоянии.
Русская служба ВВС сообщает, что тела погибших были найдены в городах Антакья, Самандаг и Дефне. Крупная больница в городе Искендерун на севере провинции Хатай объявила об эвакуации пациентов. Мэр провинции Хатай сообщил, что некоторые люди заблокированы под обломками.
В Сирии гуманитарная организация «Белые шлемы» сообщила о более 130 раненых и обрушении зданий, пострадавших от предыдущих землетрясений.
Новые землетрясения произошли через две недели после двух мощных землетрясений, унесших жизни более 47 тыс. человек в двух странах, повредившее и разрушившее сотни тысяч домов. В частности, в Турции погибли 41 156 человек, 385 тыс. квартир были разрушены или серьезно повреждены, а многие люди до сих пор пропали без вести, пишет Reuters. В Сирии больше всего смертей произошло на северо-западе, где, по данным Организации Объединенных Наций, погибли 4 525 человек. Район контролируется повстанцами, воюющими с силами, верными президенту Башару аль-Асаду, что усложняет усилия по оказанию помощи. Сирийские официальные лица говорят, что погибли 1 414 человек в районах, находящихся под контролем правительства Асада.
Спасательные операции в Турции после землетрясения 6 февраля и его повторных толчков сворачиваются, и основное внимание уделяется на неотложные работы по укрытию и реконструкции. Президент страны заявил, что в марте начнется строительство почти 200 тыс. квартир в 11 пострадавших от землетрясения провинциях.
Общий объем гуманитарной помощи США для поддержки реагирования на землетрясение в Турции и Сирии достиг $185 млн.