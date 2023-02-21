В Турции произошло два новых землетрясения, есть жертвы

В провинции Хатай на юге Турции произошло два новых землетрясения, сообщает агентство «Анадолу» . Погибли как минимум три человека.

По данным Турецкого управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD), первый толчок магнитудой 6,4 был зафиксирован в 20:04 по местному времени, второй магнитудой 5,8 – в 20:07. Эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг соответственно. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго – 7 км. Вслед за первым землетрясением последовало 32 афтершока.

Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, а также в Сирии, Ливане, Иордании, Ираке, Палестине и Израиле. В Сирии отголоски землетрясения почувствовали жители Идлиба, Алеппо, Хамы, Африна, Аазаза, Джераблуса, Эль-Баба и Телль-Абъяда. Разрушены некоторые строения. В Ливане землетрясение ощущалось на всей территории страны, включая столицу Бейрут.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что погибли по меньшей мере три человека, 213 человек госпитализированы с ранениями. По его словам, ведутся поисково-спасательные работы среди обломков трех разрушенных зданий: в городе Искендерун обрушилось пустующее трехэтажное здание, еще два разрушены в Антакье.

Позже глава Минздрава Турции сообщил в Twitter о 294 пострадавших, 18 из них находятся в тяжелом состоянии.

Русская служба ВВС сообщает, что тела погибших были найдены в городах Антакья, Самандаг и Дефне. Крупная больница в городе Искендерун на севере провинции Хатай объявила об эвакуации пациентов. Мэр провинции Хатай сообщил, что некоторые люди заблокированы под обломками.

В Сирии гуманитарная организация «Белые шлемы» сообщила о более 130 раненых и обрушении зданий, пострадавших от предыдущих землетрясений.

Новые землетрясения произошли через две недели после двух мощных землетрясений, унесших жизни более 47 тыс. человек в двух странах, повредившее и разрушившее сотни тысяч домов. В частности, в Турции погибли 41 156 человек, 385 тыс. квартир были разрушены или серьезно повреждены, а многие люди до сих пор пропали без вести, пишет Reuters. В Сирии больше всего смертей произошло на северо-западе, где, по данным Организации Объединенных Наций, погибли 4 525 человек. Район контролируется повстанцами, воюющими с силами, верными президенту Башару аль-Асаду, что усложняет усилия по оказанию помощи. Сирийские официальные лица говорят, что погибли 1 414 человек в районах, находящихся под контролем правительства Асада.

Спасательные операции в Турции после землетрясения 6 февраля и его повторных толчков сворачиваются, и основное внимание уделяется на неотложные работы по укрытию и реконструкции. Президент страны заявил, что в марте начнется строительство почти 200 тыс. квартир в 11 пострадавших от землетрясения провинциях.

Общий объем гуманитарной помощи США для поддержки реагирования на землетрясение в Турции и Сирии достиг $185 млн.