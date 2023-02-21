Это связано с погодными условиями
Отгрузка нефти на КТК вновь приостановлена
фото inform.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

Из-за неблагоприятных погодных условий на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена отгрузка нефти. И прогноз остается неблагоприятным, сообщили во вторник в пресс-службе КТК.

«В отношении информации о приостановке прокачки по нефтепроводу Тенгиз – Новороссийск сообщаем: 19 февраля остановлена отгрузка нефти на морском терминале КТК в связи с погодными условиями (сильный штормовой ветер, высокая волна). До настоящего времени штормовые ограничения от капитана порта Новороссийск не сняты, прогноз неблагоприятный», - говорится в сообщении.

Вместе с тем резервуарный парк КТК на морском терминале практически заполнен, а это около 1 млн тонн нефти. Прием нефти от грузоотправителей осуществляется в оставшиеся емкости на линейной части нефтепровода и в резервном парке терминала.

«О наступлении ситуации, в которой КТК будет вынужден остановить транспортировку нефти, будет сообщено дополнительно», - добавили в пресс-службе.

В КТК заверили, что грузоотправители уведомлены о текущей ситуации.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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