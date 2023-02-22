QazaqGaz и «Газпром» рассматривают вопрос строительства газопровода Россия – Казахстан – Китай

Для газификации востока Казахстана министерство энергетики продолжает рассматривать два варианта – это строительство газопровода по маршруту Костанай – Астана – Павлодар – Семей – Усть-Каменогорск и импорт российского газа. И если первый вариант – достаточно затратный, по второму варианту, сообщил в среду в ходе заседания правительства министр энергетики Болат Акчулаков, компании QazaqGaz и «Газпром» изучают вопрос строительства международного газопровода «Российская Федерация – Республика Казахстан – Китайская Народная Республика».

«Газификацию Акмолинской и Северо-Казахстанской областей предлагается осуществить путем строительства двух-трех этапов магистрального газопровода “Сарыарка” после увеличения мощности газопровода “Бейнеу – Бозой – Шымкент”», - сказал Акчулаков.

Для газификации восточных регионов министерством рассматривается два варианта. Первый вариант – строительство газопровода по маршруту Костанай – Астана – Павлодар – Семей – Усть-Каменогорск. Этот вариант потребует вложения значительных средств, увеличения тарифов на газ для потребителей, чтобы окупить вложенные инвестиции, а также вовлечения в разработку новых ресурсов газовых месторождений. Второй вариант – импорт газа из Российской Федерации в рамках дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли между Казахстаном и Россией.

«На сегодняшний день QazaqGaz совместно с “Газпромом” прорабатывают вопрос разработки предТЭО для изучения комплекса вопросов строительства международного газопровода “Россиийская Федерация – Республика Казахстан – Китайская Народная Республика”», - проинформировал Акчулаков.

В июне прошлого года министр энергетики Болат Акчулаков сообщал, что Россия все еще проводит расчеты по газификации севера и востока Казахстана, и получить их ожидается во II квартале 2022 года. Он напомнил, что по газификации северных регионов и ВКО министерством рассматривается два варианта: газификация с Российской Федерации и с магистрального газопровода «Сарыарка». По первому варианту министерством совместно с акиматами определены и направлены российской стороне ориентировочные объемы потребления для рассмотрения вариантов газификации. По второму варианту АО «АстанаГаз КМГ» скорректировано технико-экономическое обоснование по строительству второго и третьего этапов газопровода «Сарыарка», которое предусматривает газификацию Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Госэкспертизу ожидалось получить в июне прошлого года.