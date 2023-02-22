В Казахстане вновь ожидается похолодание

«Атлантический циклон с большими запасами влаги, смещаясь на северо-восток, унесет с собой обильные осадки в виде дождя и снега, а на территорию Казахстана с запада будет смещаться холодный антициклон, который 25 февраля принесет прояснение погоды и понижение температуры. На юге и юго-востоке страны с прохождением фронтальных разделов 25 февраля ночью пройдут осадки, днем дожди, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед. По республике ожидаются туманы, порывистый ветер, в северной половине республики с низовой метелью. Днем 24 февраля на юге республики ожидается гроза», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, на западе страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до -5-23°С, на северо-западе от до -17-28°С, на севере и в центре от похолодает до -13-25°С. На востоке будет от 0-13°С до -6+2°С, на юге, юго-востоке страны ночью ожидается понижение от 0+8°С, в горных районах юга -2-10°С, до 0-5°С, в горных районах юго-востока -5-13°С, днем резкое понижение до -6+7°С.