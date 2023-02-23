В правительстве обсудили меры по демонополизации сфер производства нефтепродуктов и авиаперевозок

На заседании комиссии по демонополизации экономики обсудили предложения по реализации новых антимонопольных мер в сфере производства нефтепродуктов и на рынке пассажирских авиаперевозок, сообщается на сайте премьер-министра.

В сообщении указывается, что обсуждались «вопросы возврата ключевых функций технического сервиса на одном из нефтеперерабатывающих заводов с аутсорсинга в ведение самого предприятия».

«Это позволит отсечь от выполнения данных услуг лишних посредников», - отмечается в сообщении.

О каком именно НПЗ идет речь, не сообщается.

Кроме того, участники заседания рассмотрели меры в сфере пассажирских авиаперевозок, которые позволят исключить возможность необоснованного повышения цен на билеты за счет пробелов в законодательстве.

По итогам обсуждения премьер-министр Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам принять все необходимые меры для реализации утвержденных решений.