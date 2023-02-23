Суд ООН обязал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

Председатель Международного суда ООН в Гааге Джоан Донохью постановила, что Азербайджан должен разблокировать в обоих направлениях Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом, сообщает DW .

В постановлении говорится, что Азербайджан должен «принять все имеющиеся в его распоряжении меры», чтобы обеспечить беспрепятственное движение по коридору в обоих направлениях.

Вместе с тем иск Азербайджана против Армении был отклонен. Напомним, что Баку обвинял Ереван в минировании территории региона. Однако, как пояснила судья, Азербайджан не предоставил этому подтверждений.

Лачинский коридор находится в блокаде с 12 декабря 2022 года азербайджанской стороной, власти Азербайджана также запретили использовать аэропорт в Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион. Председатель суда в Гааге отметила, что эта блокада привела к нехватке продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых товаров.

Армения обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана в конце января, требуя снятия блокады. Азербайджан в свою очередь обратился в суд со встречным иском, обвинив Ереван в использовании Лачинского коридора для доставки в Нагорный Карабах оружия и мин, запрещенных соглашением о перемирии.