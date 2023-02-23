Досаев доложил Токаеву о социально-экономическом развитии Алматы

По словам Досаева, в январе краткосрочный экономический индикатор ускорился до 136,7% за счет роста инвестиционной и деловой активности. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 21,9%. Динамика развития экономики обеспечена ростом торговли, транспорта и обрабатывающей промышленности.

Помимо этого, Досаев рассказал об основных подходах к разработке нового генерального плана города до 2040 года, подготовленного с учетом его поручений на встрече с общественностью Алматы в ноябре прошлого года; представил промежуточный отчет по плану действий по созданию городских «зеленых коридоров», который разрабатывается совместно со Всемирным банком, и в рамках этих инициатив планируется увеличить площадь озелененных территорий, в том числе вдоль русел рек и каналов. Кроме этого, аким рассказал о формировании автомобильного кластера на территории Индустриальной зоны.

Также Досаев сообщил о мерах по обеспечению сейсмической безопасности и озвучил планы по проведению во втором полугодии текущего года сейсмоаудита, который позволит обновить паспортизацию объектов города. Токаев в свою очередь эти меры одобрил.

В целом президент поручил активизировать меры, направленные на обеспечение реального роста доходов и улучшение экологической ситуации в городе.