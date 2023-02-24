Строительство завершится до конца года
Акимат Алматы сдвинул сроки строительства нового парка в микрорайоне Кемель
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Жетысуского района сообщил, что завершить строительство нового парка в микрорайоне Кемель планируется до конца года, работы будут начаты только в марте. В сентябре прошлого года Досаев обещал, что срок окончания работ запланирован на II квартал 2023 года.

«В марте текущего года начнем и до конца года мы намерены завершить строительство нового парка в микрорайоне Кемель», – сказал Досаев.

В Жетысуском районе, по словам акима, продолжается работа по благоустройству. Текущий ремонт провели в скверах микрорайонов Айнабулак-1 и Айнабулак-3 и в парке Гульдер, отремонтированы системы полива и установлено новое освещение. Также были открыты две новые молодежные площадки с организацией скейт-парков и оборудованы площадки для стритбола, баскетбола, волейбола и воркаута. В III квартале этого года завершится благоустройство реки Есентай в микрорайоне Кокмайса.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

Свежее из этой рубрики
Строительство семейно-врачебной амбулатории в микрорайоне Кемел в Алматы завершат в апреле
Новости
Совершивший жесткую посадку вертолет Ми-8 прошел техобслуживание месяц назад – МЧС
Новости
Казахстан ввел запрет на шесть месяцев на вывоз угля автомобильным транспортом
Просматриваемые
Новости
В Алматы и Шымкенте ощущалось землетрясение силой 2-3 балла
Новости
В Турции произошло два новых землетрясения, есть жертвы
Новости
Группа жителей Караганды собирает подписи против строительства золоотвала вблизи их домов
Новости
Михаил Козачков признал вину в незаконном распространении персональных данных
Новости
МВД сообщило о задержании 18 подозреваемых в атаках на журналистов и блогеров
Новости
В Алматы в субботу ожидаются сильные осадки