Акимат Алматы сдвинул сроки строительства нового парка в микрорайоне Кемель

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Жетысуского района сообщил, что завершить строительство нового парка в микрорайоне Кемель планируется до конца года, работы будут начаты только в марте. В сентябре прошлого года Досаев обещал, что срок окончания работ запланирован на II квартал 2023 года .

«В марте текущего года начнем и до конца года мы намерены завершить строительство нового парка в микрорайоне Кемель», – сказал Досаев.

В Жетысуском районе, по словам акима, продолжается работа по благоустройству. Текущий ремонт провели в скверах микрорайонов Айнабулак-1 и Айнабулак-3 и в парке Гульдер, отремонтированы системы полива и установлено новое освещение. Также были открыты две новые молодежные площадки с организацией скейт-парков и оборудованы площадки для стритбола, баскетбола, волейбола и воркаута. В III квартале этого года завершится благоустройство реки Есентай в микрорайоне Кокмайса.