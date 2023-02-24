Это обусловлено высокими инфляционными ожиданиями
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/– 1 процентный пункт. Как отметили в пятницу в пресс-службе Нацбанка, такое решение основано на обновленных прогнозах, анализе данных, а также оценке баланса рисков инфляции.

Как отметили в Нацбанке, сохраняются внешние проинфляционные факторы на фоне неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие.

«Внутренние риски инфляции связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических и производственных цепочек, стимулирующей фискальной политикой, а также все еще высокими инфляционными ожиданиями. Совокупный баланс факторов обосновывает необходимость поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе», - говорится в сообщении.

В частности, в январе годовая инфляция продолжила рост и составила 20,7%. Основной вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продукты питания. При этом месячная инфляция продолжила замедляться четвертый месяц подряд до 1,1%, однако, по данным Нацбанка, все еще превышает среднеисторическое значение.

«Инфляционные ожидания снизились после достижения пика в декабре 2022 года, что согласуется с предпосылками предыдущего прогноза. Тем не менее инфляционные ожидания все еще высоки и явный тренд на их снижение пока не сформирован, что создает препятствие к быстрому замедлению инфляции», - считают в Нацбанке.

Следующее решение комитета по денежно-кредитной политике по базовой ставке будет объявлено 7 апреля.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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