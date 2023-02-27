Дебаты политических партий пройдут 16 марта

Их покажут на телеканале «Хабар»
Тамара Вааль, Астана, Власть
Центральная избирательная комиссия в понедельник определила 16 марта датой проведения дебатов политических партий, участвующих в выборах в мажилис парламента. Дебаты пройдут на площадке телеканала «Хабар».
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