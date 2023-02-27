Дебаты политических партий пройдут 16 марта

Центральная избирательная комиссия в понедельник определила 16 марта датой проведения дебатов политических партий, участвующих в выборах в мажилис парламента. Дебаты пройдут на площадке телеканала «Хабар».

«Подготовлен проект постановления о проведении предвыборных телевизионных дебатов политических партий, выдвинувших партийные списки кандидатов в депутаты мажилиса парламента на внеочередные выборы 19 марта 2023 года. Датой проведения предвыборных телевизионных дебатов предлагается определить 16 марта 2023 года», - сказала член ЦИК Анастасия Щегорцова.

Она отметила, что для организации дебатов Центризбирком провел консультации с министерством информации и общественного развития по определению соответствующего телевизионного канала. В результате выбрана площадка телеканала «Хабар».