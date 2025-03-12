Правящая партия Amanat изменила свою позицию по переводу времени

Накануне члены фракции Amanat в мажилисе приняли отчет правительства о результатах исследований о влиянии изменения часового пояса на физическое и психическое здоровье населения, производительность труда и потребление энергетических ресурсов. Это исследование проводились по рекомендации правящей партии.

«Сравнительный анализ показал, что во многих развитых европейских странах имеется схожее с Казахстаном время рассвета и заката. В этих условиях данные страны активно развиваются и имеют высокие показатели по развитию человеческого капитала. В этой связи правительство полностью поддерживает решение о внедрении единого часового пояса и считает его полностью обоснованным», - сказал вице-премьер Ермек Кошербаев.

Он также заявил, что, по согласно исследованию, переход на единый часовой пояс не оказал негативного влияния на образовательный процесс и значительного влияния на ситуацию с ДТП и уличной преступностью.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев повторил то, что озвучил на заседании правительства: исследование не выявило негативного воздействия изменения часового пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения и функционирование основных отраслей экономики.

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в свою очередь сказал, что введение единого часового пояса привело «к позитивным изменениям в сфере здравоохранения»: по его словам, снизилось количество вызовов скорой помощи на 0,4%, на 3,5% снизилась заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, психическими и поведенческие расстройствами – на 1,6%, травматизмом – на 3,3%, злокачественными новообразованиями – на 1,7%. Вице-министр здравоохранения считает, что это свидетельствует о положительном влиянии более рационального распределения времени на общественное здоровье.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов по итогам заслушивания отчета правительства заявил, что исследование «показывает научную обоснованность решения о вводе единого времени в Казахстане».

Депутаты приняли результаты научных исследований правительства и рекомендовали провести адресную разъяснительную работу о прогрессивности и научной обоснованности перехода страны на единый часовой пояс, подключив к ней ученых, экспертов, лидеров общественного мнения и организовав информационную кампанию в СМИ и соцсетях.

Помимо этого, с учетом запросов населения и зарубежного опыта рекомендовано продолжить практику на местах по изменению рабочего графика.

Напомним, что в декабре партия Amanat выступила за то, чтобы в Казахстане вернули прежний часовой пояс и потребовала от правительства ускорить исследование о влиянии перевода времени на население и принять «приемлемое решение, которое будет устраивать весь народ».

Накануне на заседании кабмина министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что исследование правительства не выявило негативного влияния перехода на единый часовой пояс на жизнедеятельность казахстанцев. Позже на брифинге министр науки и высшего образования сообщил, что ведомство решило не проводить исследование о влиянии перевода времени на здоровье населения, а мониторинг по шести направлениям был сделан за счет средств научных институтов, экспертами нескольких министерств и акиматов.