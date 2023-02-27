Расходы республиканского бюджета на 2023 год уточнят на 2,2 трлн тенге, сообщил Смаилов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Алихана Смаилова. Глава правительства отчитался о социально-экономическом развитии Казахстана и уточнении параметров республиканского бюджета на 2023 год.

Смаилов проинформировал, что прогнозы по росту мировой экономики и макроэкономические показатели на 2023 год сохранены на ранее одобренном уровне: реальный рост ВВП Казахстана планируется на уровне 4%, цена на нефть – 85 долларов за баррель.

Вместе с тем расходы бюджета планируется уточнить на 2,2 трлн тенге за счет внутреннего перераспределения и увеличения поступлений бюджета. В рамках уточнения предусмотрены дополнительные расходы на развитие малых и моногородов, реализацию проекта «Ауыл – ел бесігі», обеспечение населенных пунктов газоснабжением, строительство и реконструкцию систем теплоснабжения, поддержание продовольственной безопасности и создание условий для массовой занятости в сельской местности.

По словам премьер-министра, для развития транспортной инфраструктуры и логистики будет профинансировано строительства и реконструкции дорог, обновление подвижного состава и приобретение пассажирских вагонов, запланировано финансирование крупных проектов в обрабатывающей промышленности, а для обеспечения обороноспособности и безопасности страны дополнительно выделяются средства на модернизацию армии и улучшения условий военной службы.

Токаев в свою очередь подчеркнул важность усиления контроля над расходованием бюджетных средств в целях обеспечения максимального социально-экономического эффекта.