В регионах Казахстана либо нет оборудования для оказания онкопомощи, либо оно устарело – Гиният

Не во всех регионах Казахстана равномерно оказывают помощь больным онкологией, так как нет доступа к медицинскому оборудованию для диагностики и лечения рака, заявила во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Ажар Гиният. По ее словам, имеющийся парк аппаратов для лучевой терапии устарел на 50%, больницы слабо оснащены диагностическим и лабораторным оборудованием, а у медицинского персонала – низкий уровень эмпатии к пациентам и их родственникам.

«Есть ряд ключевых проблем по оказанию медицинской помощи онкологическим больным. Не во всех регионах равномерно оказывается онкологическая помощь из-за отсутствия доступности к медицинскому оборудованию для диагностики и лечения и кадрового обеспечения. Имеющийся парк аппаратов для лучевой терапии на 50% устарел», - сообщила Гиният.

Она привела пример, что в Атырауской области применяется аппарат 1968 года выпуска, а в Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Улытауской, Жетысуйской, Кызылординской областях и вовсе такие аппараты отсутствуют. Кроме того, регионы слабо обеспечены диагностическим и лабораторным оборудованием.

«Отсутствуют аппараты КТ и МРТ в онкологических центрах Акмолинской, Костанайской, Кызылординской областях и города Астана. Ограничены возможности хирургического лечения (лапароскопического, интервенционного) из-за отсутствия соответствующей аппаратуры», - призналась глава Минздрава.

Гиният добавила, что половина зданий онкологических центров не соответствует современным требованиям для установки радиологического и операционно-реанимационного оборудования, имеется дефицит кадров на всех уровнях оказания онкологической помощи.

«Необходимо обучение и подготовка специалистов по внедрению новых технологий диагностики и лечения, в том числе специалистов физиков, химиков и инженеров в области медицины», - заявила министр.

По ее информации, недостаточно развита собственная научная база, мало научных разработок в области современных технологий, а также слабый уровень сервиса.

«Низкий уровень эмпатии, сопереживания, сочувствия у медицинских работников к пациентам и их родственникам», - констатировала Гиният.

Вместе с тем она отметила и низкую приверженность населения к здоровому образу жизни, часть из которого «не активно проходит онкоскрининги в поликлиниках по месту жительства, что важно для ранней диагностики рака и выявления предопухолевых заболеваний».