В пяти регионах Казахстана построят новые онкоцентры

В рамках комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023 – 2025 годы государство планирует построить новые онкоцентры в пяти регионах страны, в остальных проведут капитальный ремонт, сообщила во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Планируется строительство новых онкологических центров в пяти регионах – в городе Алматы, Атырауской, Алматинской, Улытауской, Жетысуской и Актюбинской областях, реконструкция радиологического корпуса и операционно-реанимационных корпусов в Актюбинской, Костанайской области и в городе Шымкент. Также предусмотрено проведение капитального ремонта онкологических центров во всех регионах, за исключением Мангистауской, Павлодарской и Жамбылской областях, где за последние три года введены в эксплуатацию новые онкоцентры», - сообщила Гиният.

Она напомнила, что для совершенствования онкопомощи населению разработан проект комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023 – 2025 годы. В рамках этого документа предусматривается расширение онкологических скрининговых программ за счет внедрения низкодозной компьютерной томографии легких для выявления рака легких, который на протяжении последних лет является основной причиной смертности.

«Для профилактики рака шейки матки, как распространенного рака среди женщин молодого возраста, поэтапно с 2024 года будет внедряться вакцинация против вируса папилломы человека. До внедрения вакцинации активно будет проводиться разъяснительная работа среди целевых групп населения», - проинформировала министр.

Кроме того, предусмотрена модернизация диагностического оборудования для оснащения организаций ПМСП и онкоцентров, расширение возможностей диагностики разных видов рака

путем увеличения молекулярно-генетических тестов и иммуногистохимических исследований. Планируется, что во всех регионах страны установят линейные ускорители для проведения лучевой терапии и другое необходимое оборудование.

«По направлению “Развитие науки и кадрового потенциала” будет увеличено число мест в резидентуре по онкологии (не менее 50 ежегодно – В.), лучевой терапии (не менее 10-12 – В.). Подготовка специалистов немедицинских специальностей (физики, дозиметристы, химики – В.), повышение квалификации, в том числе в ведущих онкологических центрах мира. Создание доклинических исследований и лабораторий опухолевого генома к 2025 году на базе Национального научного онкологического центра», - добавила Гиният.

В целом на реализацию комплексного плана, по предварительным расчетам, потребуется 474 млрд тенге. Эти средства пойдут на закуп медицинского оборудования, лекарственных препаратов, обучение специалистов, строительство современных онкоцентров, реконструкцию и капитальный ремонт. Финансирование, по словам министра, предлагается осуществлять за счет республиканского и местного бюджетов. Вместе с тем, по предварительному согласованию, будут привлечены средства общественного фонда «Казақстан халкына» и использованы механизмы государственно-частного партнерства.

В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов поручил проработать вопросы финансирования комплексного плана и внести соответствующее постановление в правительство до 10 мая.