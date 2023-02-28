Токаев встретился с госсекретарем США

«Ваш визит особенно важен с точки зрения придания дополнительного импульса построению стратегического сотрудничества. У нас очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества», – сказал на встрече Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, и поблагодарил Соединенные Штаты «за постоянную и твердую поддержку нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета».

Говоря об экономическом сотрудничестве, Токаев государства отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиции более $62 млрд. Он также приветствовал усилия Соединенных Штатов по расширению сотрудничества в формате С5+1, отметив важность проведения встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в Астане.

В свою очередь государственный секретарь США подчеркнул, что важно развивать достигнутые за 30 лет успехи на двустороннем уровне, углублять и укреплять партнерство.

«Только за последние годы мы добились новых важных успехов в этом направлении. Нас связывают прочные отношения, и они будут только укрепляться. Мы привержены этому курсу», - сказал Блинкен.

Он надеется, что встреча с министрами иностранных дел стран Центральной Азии в Астане «в еще более конкретной работе по объединению региона» создаст «более прочные связи».

«Думаю, что это пойдет на пользу и народам Центральной Азии, и Соединенным Штатам. Мы намерены взаимодействовать на самом высоком уровне», – сказал Блинкен.