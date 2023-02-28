Новый VIP-терминал аэропорта Алматы построят к лету

«Касательно переноса старого здания VIP-терминала, мы уже занимаемся переносом. Каждый элемент, который имеет исторически культурное значение, переносится аккуратно в новое здание VIP-терминала. Все это делается согласно с правилами, законами и культурой после тщательного согласования, проведения общественных слушаний. Мы получили все разрешительные документы. К лету 2023 года ожидается окончание строительства нового VIP-терминала», - цитирует его агентство «Казинформ».

Новое здание VIP-терминала строят в 420 метрах юго-восточнее по улице Ахметова. По словам руководства аэропорта, туда перенесут ключевые элементы старого здания – это витражи и элементы бельведера. Эрсой Альп Эр Тунг утверждает, что витражи извлечены по одной детали, а также оконные рамы, с ключевых элементов фасада снимут копии.

По словам президента аэропорта, половина нового здания будет занята госслужащими, вторая половина будет для коммерческих пассажиров, прилетающих на «джетах».

В 2020 году турецкая компания TAV Airports Holding выкупила международный аэропорт Алматы и с тех пор настаивала на том, что для строительства нового терминала необходимо убрать старое здание 1935 (по другим данным 1947 года), которое является памятником архитектуры местного значения. В нем находится VIP-терминал. Акимат утвердил решение о сносе здания VIP-терминала аэропорта, которое не было поддержано Минкультом. В начале ноября 2022 года компанией TAV Airports начала снос здания VIP-терминала аэропорта. В аэропорту же утверждали, что здание будет «перенесено с сохранением ключевых архитектурных элементов» и ссылаются на разрешение, полученное акиматом Алматы. Между тем комитет культуры министерства культуры и спорта на запрос Власти сообщал, что для лишения памятника статуса, его переноса и изменения, требуется решение акимата по согласованию с министерством, однако «на согласование с министерством этот вопрос акиматом в текущем году не вносился».

Ранее депутаты мажилиса от фракции партии Amanat попросили генерального прокурора Берика Асылова проверить действия компании TAV Airports Holding на законность сноса здания VIP-терминала аэропорта Алматы, заявив, что новый владелец, который изначально взял обязательство по сохранению памятника архитектуры, «пошел по пути оптимизации затрат, что привело к банальному сносу здания старого аэропорта, вместо которого возводится какой-то симулякр». Депутаты констатировали, что памятник архитектуры Алматы 1936 года постройки утерян навсегда. В этой связи депутаты просили проверить законность получения разрешения на снос памятника архитектуры и принять соответствующие меры по отношению к лицам, допустившим нарушение закона «Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия».

В ответе генерального прокурора говорится, что материалы по признакам ненадлежащего перемещения VIP-терминала зарегистрированы в КУИ авиационной транспортной прокуратуры Алматы и направлены для принятия процессуального решения по статье 203 (умышленное уничтожение памятника истории) УК РК в адрес местного линейного отдела полиции. При этом в Генпрокуратуре утверждают, что «1 ноября 2022 года перенос здания согласован министерством культуры и спорта».