В нефтегазовой отрасли сократят порядка 800 избыточных требований для бизнеса – Смаилов

На заседании Совета отечественных предпринимателей под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова обсудили актуальные вопросы и планы по развитию нефтегазовой отрасли. Глава правительства сообщил, что в этой сфере в ближайшее время сократят порядка 800 избыточных требований для бизнеса.

Министр энергетики Болат Акчулаков, выступая с докладом, напомнил, что для привлечения дополнительных инвестиций в геологоразведку был внедрен улучшенный модельный контракт, предусматривающий пакет регуляторных и фискальных преференций для сложных проектов по разведке и добыче углеводородов, в том числе газа. В этом году уже подписан первый такой контракт с объемом инвестиций в $6 млрд. Прорабатывается подписание еще одного почти на $2 млрд инвестиций.

Кроме того, в этом году будет продолжена работа по облегчению процедур в сфере недропользования для быстрого ввода месторождений в эксплуатацию, в частности будут приняты меры по упрощению проведения электронных аукционов.

В дальнейшем Минэнерго также планирует принимать меры по импортозамещению и взаимоувязке потребностей различных отраслей национальной экономики с возможностями нефтегазохимической промышленности, внедрению стандартов на новую продукцию и совершенствованию нормативной базы.

Премьер-министр в свою очередь указал, что все эти шаги нужно предпринимать сейчас на уровне подзаконных актов, не дожидаясь разработки отдельного закона.

Также на заседании обсудили вопросы налогообложения, развития геологии, соблюдения экологических требований, экспорта нефти, повышения прозрачности отрасли.

Подводя итоги, Смаилов отметил, что динамичное развитие нефтегазовой отрасли является важным процессом для всей экономики. В этой связи он обозначил необходимость ускорить применение улучшенного модельного контракта для привлечения дополнительных инвестиций и продолжить работу по снижению административного давления на бизнес.

«В ближайшее время по нефтегазовой отрасли планируется сократить порядка 800 различных избыточных требований. Эти меры принимаются в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом и Национальной палатой «Атамекен». Правительство готово и далее работать в таком конструктивном ключе», - подчеркнул премьер-министр.

Он поручил министерству энергетики учесть озвученные на заседании предложения и найти пути решения поднятых проблем с соблюдением баланса между интересами государства и частных инвесторов.