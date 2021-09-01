Нужно продолжать диверсифицировать экономику и раскрывать потенциал недропользования – Токаев

Во время послания президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу продолжать диверсифицировать экономику и раскрывать потенциал сектора недропользования. Обрабатывающему сектору должен помочь разрабатываемый закон о промышленной политике, а сектору недропользования – создание геологической службы и единой цифровой базы геологической информации.

Глава государства отметил, что по итогам 2020 года впервые за 10 лет индустриализации вклад обрабатывающей промышленности в развитие экономики превысил долю горнодобывающей отрасли. Он поручил продолжать эту работу, и увеличить к 2025 году экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза до $24 млрд, а производительность труда − на 30%. Возникающие у обрабатывающего сектора проблемы должны быть решены разрабатываемым законом о промышленной политике.

Один из наиболее острых вопросов, затрагиваемых в этом документе, – проблема доступа к сырью. «В Казахстане требуется внедрить простое правило: цена сырьевых товаров для отечественных производителей должна быть доступной, а объем – достаточным. До конца года правительство должно найти оптимальный вариант решения этой важной задачи», − отметил он.

Вместе с тем президент убежден, что ресурсный потенциал страны раскрыт не до конца. На низком уровне остается геологическая изученность территорий. В связи с этим государству необходимо расширять доступ инвесторов к качественной геологической информации. «Для этого на базе разрозненных подведомственных организаций должна быть создана эффективная национальную геологическую службу.

«Данная организация не должна стать монополистом, которая решает кого и когда допустить к недрам. Ее роль должна заключаться в оказании комплексной сервисной поддержки инвесторов. Отрасль недропользования нуждается в новом импульсе, особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр», − подчеркнул Токаев.

Реформы, начатые в рамках «Плана нации», необходимо довести до практического завершения, создав открытую цифровую базу данных геологической информации, настаивает президент. «Решение о доступе к недрам путем кулуарных обсуждений, в тиши кабинетов, должно быть поставлено вне закона. Соответствующие органы обеспечат контроль по данному вопросу», − подытожил он.